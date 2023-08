Intens Stimulus UMKM, Wagub Jabar: Penopang Ekonomi

Iklan

INFO JABAR - Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernu Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum intens memperkuat dan menstimulus sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Upaya ini sebagai langkag dalam menopang ekonomi di Jabar.

Hal itu dikatakan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat menghadiri Pameran UMKM sekaligus Doa dan Kirab Kebangsaan Merah Putih bersama Kepolisian Resor/ta se-Priangan Timur di Kompleks Olahraga Dadaha, Kota Tasikmalaya, Senin 21 Agustus 2023.

"UMKM sebuah komunitas ekonomi yang tangguh, jadi salah satu penopang ekonomi, maka Jabar terus berupaya mendorong dan memperkuat UMKM," ucap Uu Ruzhanul.

Menurut Uu Ruzhanul, UMKM merupakan sektor ekonomi kerakyatan yang paling tangguh. Selain itu, UMKM dekat dengan masyarakat sehingga mampu menopang kebutuhan sehari-hari.

Pemda Provinsi Jabar sendiri meluncurkan beragam program untuk menstimulus UMKM, seperti One Pesantren One Product (OPOP), One Village One Company (OVOC), dan Kredit Mesra sebagai salah satu akses permodalan bagi UMKM.

"Tidak ada usaha yang maju dengan bantuan rentenir, maka kita berupaya membantu akses modal dengan Kredit Mesra di antaranya," ucapnya.

Uu Ruzhanul juga menuturkan, event-event yang melibatkan UMKM dapat menopang penjualan. Itu juga dapat membuat produktivitas pelaku UMKM meningkat sekaligus memperluas pasar.

"Oleh karena itu, kami mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini dengan harapan para UMKM yang hadir pada kegiatan kali ini menambah gairah," ucapnya.

"Kegiatan kali ini kolaborasi pelaku UMKM, dan Kapolres/ta se-Priangan Timur dan juga Kemenag, serta Kabupaten/Kota Priangan Timur. Ini kolaborasi hebat dalam bidang perekonomian, tugas pimpinan adalah mensejahterakan masyarakat. Ini salah satu amanah yang dijalankan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Acara Pameran UMKM Atam Rustam melaporkan bahwa ada sekitar 123 stan dari enam daerah se-Priangan Timur.

"Peserta dari Kota Tasikmalaya 23 stan, Kabupaten Tasikmalaya 22, Pangandaran 20, Ciamis 22, Garut 14, Banjar 17," katanya. "Ada Pula dari Karang Taruna sebanyak 4 stan dan panitia 1 stan. Total 123 stan pameran," tambahnya.(*)