Ridwan Kamil Optimistis Realisasi Investasi Jabar 2023 Tembus Rp 200 Triliun

Iklan

INFO JABAR - Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum telah membangun berbagai hal selama lima tahun. Salah satunya di wilayah Bogor.

Infrastruktur baru untuk warga Bogor, di antaranya dimulainya rekondisi jalan Parung Panjang, pembangunan Tol Puncak serta perpanjangan jalur Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) hingga tembus Palabuhanratu hampir rampung.

"Perpisahan saya sebagai Gubernur Jawa Barat sudah lima tahun mencoba mencari solusi, harapan warga Bogor kita penuhi, dan kita perjuangkan di pusat," ujar Ridwan Kamil saat membuka acara Bogor Fest 2023 di Stadion Panahan Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis 24 Agustus 2023.

"Mudah-mudahan yang baik-baik kita apresiasi dan yang kurang juga harus diapresiasi," tuturnya.

Ridwan Kamil pun menyambut baik penyelenggaraan Bogor Fest 2023 ini. Menurutnya, pelaksanaan pesta rakyat yang juga menyediakan pelayanan publik dan fasilitasi investasi menjadi konsep yang kreatif dalam menyuguhkan hajatan all in one.

"Saya kira ini salah satu festival yang paling keren karena tidak hanya hiburan, tapi Pak Bupati ini kreatif menggabungkan dengan event-event investasi, membuka perizinan yang dipermudah, kemudian juga kuliner UMKM," ungkap Ridwan Kamil.

"Total kurang lebih ada 600 tenant dilaporkan kepada saya, dan ini pasca Covid-19. Semua orang punya hak untuk bergembira merayakan kegembiraan pasca Covid-19," katanya.

Terkait investasi, Ridwan Kamil juga melaporkan bahwa hingga semester pertama tahun 2023 ini realisasi investasi di Jabar sudah mencapai angka Rp 103 triliun. Dia optimistis target investasi Jabar Rp 200 triliun dalam setahun dapat terealisasi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengungkapkan, Bogor Fest 2023 ini kali kedua yang digelar setelah tertunda lebih dari tiga tahun akibat pandemi Covid-19.

Gelaran Bogor Fest 2023 juga dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Ke-541 Kabupaten Bogor dan HUT Ke-78 RI.

Iwan menyebutkan, gelaran Bogor Fest 2023 ini akan digelar selama empat hari hingga Minggu (27/8), dengan melibatkan berbagai stakeholders, mulai dari pengusaha sampai instansi pemerintahan tingkat desa.

Dia berharap, penyelenggaraan Bogor Fest ini dapat dilaksanakan secara kontinu setiap tahunnya dan menjadi ikon baru Bogor yang dinantikan hingga tingkat internasional.

Untuk itu, pihaknya sudah menganggarkan dana di APBD 2024 sehingga kegiatan bisa tetap digelar usai masa jabatannya selesai.

"Saya berharap, setelah saya dan Pak Gubernur sudah tidak menjabat lagi di 2024 (Bogor Fest) tetap ada. Di APBD 2024 kembali dianggarkan dan harus lebih baik dan lebih ramai lagi," kata Iwan.(*)